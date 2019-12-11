''Ulusal Aşı Programında Sorun Yok!''

"ULUSAL AŞI PROGRAMIMIZDA YER ALAN AŞILARIN UYGULANMASINDA HER HANGİ BİR SIKINTI BULUNMAMAKTADIR"

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11/12/2019
HK

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''Ulusal Aşı Programında Sorun Yok!''

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ülke çapında bulunan tüm birinci basamak sağlık hizmeti veren merkezlerde, koruyucu sağlık  hizmetleri  temel  uygulaması  olan Ulusal  Aşı  Programı  çerçevesinde  aşılama hizmeti   yapıldığını ve herhangi bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, her yıl tüm ilkokul  1. ve  5.  sınıfları için aşı  kampanyası düzenlendiğini, Ulusal Aşı  Kampanyası çerçevesinde  1. sınıf öğrencilerine eksik olan MMR aşısı (Kızamık Kızamıkçık Kabakulak)  ve  dörtlü  karma  aşı (Difteri, Tetanoz, asellüler  boğmaca ıpv) yapıldığını kaydetti.

Yazılı açıklamada, beşinci sınıf öğrencilerine ise eksik olan MMR ve d T  (Difteri Tetanoz )  aşılarının  yapıldığı belirtilerek, “Ulusal aşı programımızda  yer alan aşıların uygulanmasında herhangi bir sıkıntı yoktur” denildi.

Ancak, rutin aşı programlarına alınması için çalışmaların sürdüğü   HPV  aşıları  ile ilgili olarak  bazı sıkıntılar olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu kapsamda önceden   bir kampanya  çerçevesinde  HPV  aşısı yapılan  çocukların  aşıları  belirtilen program  çerçevesinde   yapılmaktadır.  Geriye kalan çocukların başvuruları değerlendirilip imkanlar çerçevesinde HPV aşılarının yapılması yoluna gidilecektir.”

11/12/2019 15:20
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TAGS: haber, kıbrıs, sağlık, aşı
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