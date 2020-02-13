ULUSKON heyeti KTBB Başkanı Özçınar’ı ziyaret etti

KKTC’de bulunan Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) heyeti, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Mahmut Özçınar konuşmasında, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyeti sürdürülen çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini belirtti.

Özçınar, TC ve KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

“Ortak projelerde buluşmak zorundayız” diyen Özçınar, yerelden kalkınmanın da önemine dikkat çekti.

KTBB ile ULUSKON arasında işbirliği yapılması kararı alınarak neler yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, karşılıklı plaket takdimi de gerçekleştirildi.

13/02/2020 18:47