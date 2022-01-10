Uluslar Kupası'nın açılış töreni yapıldı

Yaounde Olembe Stadı'nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanın Paul Biya, Afrika Futbol Federasyonu Başkanı Issa Hayatou'nun yanı sıra binlerce futbolsever katıldı.

Tören alanına gelen Biya, aracının üzerinden stadyumdaki Kamerunluları selamladı. Daha sonra Hayatou açılış konuşmasını yaptı.

Kamerun Askeri Bandosunun müzikleri ile eğlenen futbolseverler vuvuzelalar ile şov yaptı.

Kamerunlu sanatçıların sahne gösterisinin ardından, kültürel danslar sergilendi.

Askeri bando takımı ve askeri birliklerin geçit töreni yapmasıyla tören son buldu.

Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçı ev sahibi Kamerun ile Burkina Faso arasında yerel saatle 17.00'de yapılacak.

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10/01/2022 10:10