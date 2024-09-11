Uluslar Ligi | Hollanda 2-2 Almanya

Uluslar A Ligi'nde Hollanda ve Almanya arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.

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11/09/2024

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Uluslar Ligi | Hollanda 2-2 Almanya

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesinde Hollanda ve Almanya kozlarını Johan Cruijff Arena'da paylaştı.

Ev sahibi takım Reijnders'in ikinci dakikada attığı golle öne geçti. Almanya 38. dakikada Deniz Undav ve 45+3'te Kimmich'in golleriyle devreye 2-1 önde girdi. Hollanda, 51. dakikada Dumfries'in golüyle skoru eşitledi. 

Dev maç 2-2 sona erdi. İki takım da puanını 4 yaptı.

İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Ligt, van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Gravenberch, Simons, Brobbey, Gakpo

Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum, Gross, Havertz, Andrich, Musiala, Deniz Undav, Wirtz

11/09/2024 11:12
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TAGS: Uluslar Ligi, Hollanda, Almanya
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