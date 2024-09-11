Uluslar Ligi | Hollanda 2-2 Almanya
Uluslar A Ligi'nde Hollanda ve Almanya arasındaki mücadele 2-2 sona erdi.
11/09/2024
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup mücadelesinde Hollanda ve Almanya kozlarını Johan Cruijff Arena'da paylaştı.
Ev sahibi takım Reijnders'in ikinci dakikada attığı golle öne geçti. Almanya 38. dakikada Deniz Undav ve 45+3'te Kimmich'in golleriyle devreye 2-1 önde girdi. Hollanda, 51. dakikada Dumfries'in golüyle skoru eşitledi.
Dev maç 2-2 sona erdi. İki takım da puanını 4 yaptı.
İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Ligt, van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Gravenberch, Simons, Brobbey, Gakpo
Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum, Gross, Havertz, Andrich, Musiala, Deniz Undav, Wirtz11/09/2024 11:12