Uluslar Ligi maçında skandal hata: İsmini yazmayı unuttukları futbolcuyu oyuna sokmaya çalıştılar

UEFA Uluslar Ligi'nde dün akşam oynanan Portekiz - Polonya maçında konuk takımın teknik heyeti skandal bir hataya neden oldu. Hükmen yenilginin önüne son anda geçilse de Polonya maçı 5-1 kaybetmekten kurtulamadı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz'in Polonya'yı konuk ettiği ve 5-1 galip geldiği maçta skandal bir hataya imza atıldı.

Dragao Stadı'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Polonya Milli Takımı teknik heyeti, yedekler arasında yer alan Karol Swiderski'yi oyuna sokmak istedi.

Swiderski saha kenarına gelip oyuna girmeye hazırlanırken, futbolcunun kadro listesinde yer almadığı fark edildi ve son anda sahaya girmesinin önüne geçildi.

Polonyalı santrforun adının esame listesine yazılmasının unutulduğu ve bu yüzden oyuna giremediği öğrenildi. 4. hakemle konuşan Polonyalı yetkililer, son dakikada fark ettikleri bu hata nedeniye değişikliği iptal ettiler.

Tribüne gönderilen Swiderski'nin yerine ise 73. dakikada Antalyaspor'un eski golcüsü Adam Buksa oyuna dahil olurken, Kacper Urbanski kenara alındı. Polonya basınında bu durum, "Skandal" ve "Utanç verici" olarak nitelendirildi.

Milli Takım Basın Sözcüsü Emil Kopanski ise soyunma odasında futbolcundan özür dilediklerini belirterek "Karol'un insani bir hata nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Polonya Teknik Direktörü Michal Probierz de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Karol'dan da özür diledim. Bu birisinin yaptığı insani bir hatadır. Bunu anlayabilmeniz gerekir. Herkes hayatta hata yapar." diye konuştu.