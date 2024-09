Uluslar Ligi Türkiye puan durumu: Uluslar Ligi’nde Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan topladı?

Türkiye, Uluslar Ligi ilk maçında Galler ile golsüz berabere kaldı. Uluslar B Ligi 4. Grup’ta diğer mücadelede ise Karadağ ve İzlanda karşı karşıya geldi. İki maçın tamamlanmasıyla birlikte gözler puan durumuna çevrildi. Uluslar Ligi’nde takımlar A,B,C ve D olmak üzere 4 farklı lige ayrılacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından B, C ve D liglerini birinci sırada tamamlayacak takımlar bir üst lige terfi edecek. A Milli Takım grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor. Peki Türkiye, Uluslar Ligi’nde kaçıncı sırada, kaç puan topladı? İşte, Türkiye, Uluslar Ligi güncel puan durumu…

Uluslar Ligi’nde güncel puan durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye - Galler mücadelesinin yanı sıra Uluslar B Ligi 4. Grup’ta İzlanda ve Karadağ bugün karşı karşıya geliyor. Uluslar Ligi’nde A ve B liglerinde son sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek. Türkiye grubunu ikinci sırada tamamlaması durumunda A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar ile eşleşebilecek. İki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların rakiplerine üstün gelen takımlar, bir sonraki UEFA Uluslar Ligi turnuvasında üst ligde mücadele etme hakkına sahip olacak, kaybedenler ise bir alt ligde yer alacak. Peki Uluslar Ligi’nde Puan Sıralaması nasıl? Türkiye, Uluslar Ligi’nde kaçıncı sırada? İşte, güncel puan durumu…

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

Ay-yıldızlı temsilcimiz, Uluslar B Ligi 4. Grupta ilk maçına Galler karşısında çıktı. Grubun diğer karşılaşmasında ise İzlanda ve Karadağ kozlarını paylaştı. Türkiye, gruptaki ikinci maçını İzlanda ile oynayacak. İşte, Uluslar Ligi’nde güncel puan sıralaması…

1- İZLANDA 3 PUAN

2- GALLER 1 PUAN

3- TÜRKİYE 1 PUAN

4- KARADAĞ 0 PUAN

ULUSLAR LİGİ’NDE TÜRKİYE NASIL BİR LİGE YÜKSELİR?

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek.

C Ligi'nde dört, D Ligi'nde ise iki grubun olması dolayısıyla, C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en kötü puan/averaja sahip iki takım D Ligi'ne düşecek. Lig çıkacak/düşecek diğer takımları belirlemek için ise, lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; C Ligi'nde gruplarını en alt sırada bitiren ve en iyi puan/averaja sahip iki takımla D Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren ekipler kura çekimiyle eşleştirilecek.

İki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların rakiplerine üstün gelen takımlar, bir sonraki UEFA Uluslar Ligi turnuvasında üst ligde mücadele etme hakkına sahip olacak, kaybedenler ise bir alt ligde yer alacak.

A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak.

07/09/2024 10:58