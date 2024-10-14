Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi’nde bugün B, C ve D liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı. B Ligi Grup 3’te yer alan Avusturya, evinde Norveç ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Avusturya, sahadan 5-1’lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8’inci ve 49’uncu dakikada Marko Arnautovic, 58’inci dakikada Philipp Lienhart, 62’nci dakikada Stefan Posch ve 71’inci dakikada Michael Gregoritsch kaydetti. Konuk ekip Norveç’in tek golünü ise 39’uncu dakikada Alexander Sörloth attı. Bu sonucun ardından Avusturya, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Norveç ise ilk mağlubiyetini almış oldu.

UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

B Ligi Grup 2:

Finlandiya - İngiltere: 1-3

Yunanistan - İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

B Ligi Grup 3:

Kazakistan - Slovenya: 0-1

Avusturya - Norveç: 5-1

C Ligi Grup 4:

Ermenistan - Kuzey Makedonya: 0-2

Faroe Adaları - Letonya: 1-1

D Ligi Grup 1:

Lihtenştayn - Cebelitarık: 0-0

Malta - Moldova: 1-0