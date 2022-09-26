Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına başlandı. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta ilk gününde 10 maç oynandı.

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26/09/2022

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Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk olduğu Faroe Adaları'na 2-1 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Danimarka-Fransa: 2-0

Avusturya-Hırvatistan: 1-3

4. Grup:

Galler-Polonya: 0-1

Hollanda-Belçika: 1-0

C Ligi

1. Grup:

Lüksemburg-Litvanya: 1-0

Faroe Adaları-Türkiye: 2-1

3. Grup:

Azerbaycan-Kazakistan: 3-0

Slovakya-Belarus: 1-1

D Ligi

1. Grup:

Moldova-Lihtenştayn: 2-0

Andorra-Letonya: 1-1

26/09/2022 09:55
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TAGS: Uluslar Ligi, spor, futbol
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