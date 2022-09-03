Uluslararası akademisyenler UKÜ’de buluşuyor

Eğitim Araştırmaları ve Yayınları Derneği (ERPA) tarafından düzenlenen Uluslararası Eğitim Kongrelerinin dokuzuncusu 22-25 Eylül 2022 tarihleri arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

9. Uluslararası Eğitim Kongreleri kapsamında eş zamanlı olarak ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ERPA Uluslararası Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, ERPA Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, ERPA Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi Kongresi, ERPA Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Kongresi, ERPA Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, ERPA Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi, ERPA Uluslararası Dil Eğitimi Kongresi, ERPA Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi ve ERPA Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Kongresi gerçekleşecek.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın kongrelerle bilim insanlarının uluslararası düzlemde buluşmalarını, yeni bilgi ve düşünceler ile son yapılan araştırma bulgularını paylaşmalarını, bu bulguları eğitime katkıları açısından değerlendirmelerini amaçladıklarını ifade etti.

Pandemi süreci nedeniyle her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni yönelim ve gelişmeler ortaya çıktığını hatırlatan Yalın, söz konusu kongrelerde yeni yaklaşım ve yeni bakış açılarını da tartışma fırsatı bulacaklarına inandığını belirtti.

Prof. Dr. Yalın, kongreye farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanının katılımının gerçekleşeceğini, ayrıca çağrılı konuşmacıların yer alacağını, panellerin ve çalıştayların düzenleneceği bilgisini vererek, ilgilenen bilim insanlarının kongreler hakkında ayrıntılı bilgiye ise https://www.erpacongress.com/ web adresinden ulaşabileceklerini söyledi.

Bu habere tepkiniz:



03/09/2022 11:29