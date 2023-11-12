Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ev sahipliğinde, Alashia Terracotta Sanat Topluğu organizasyonuyla 8. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenleniyor.

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu'ndan verilen bilgiye göre, 18 -28 Kasım tarihleri arasında yapılacak sempozyumda sunumlar, deneysel çalışmalar, sergiler ve söyleşiler yer alacak. Sempozyum süresince atölye çalışmaları da devam edecek

Sekiz ülkeden 23 sanatçının katılacağı sempozyum 11.00-18.00 saatleri arasında izlenebilecek.

26 Kasım Pazar günü Akdeniz Açık Hava Müzesi alanında söyleşi ve sunumlar gerçekleştirilecek; ayrıca özel bir performansla KKTC de ilk kez yerinde fırınlama tekniği seyirciye gösterilecek.

-Ataser

Konuyla ilgili açıklamasında LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser, Akdeniz Açık Hava Müzesinin çevresi korunarak, izlenebilir bir tarihsel merkez şeklinde yaşatılması, kentle bütünleştirilmesi ve görsel açıdan güçlendirilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Ataser, "Bizler yerel yönetim, tarih bilincine sahip insanlar olarak doğal görevimizi yapıyoruz” diye konuştu.

-Ateşin

Sempozyumun küratörlüğünü üstlenen sanatçı Ayhatun Ateşin ise kültürel mirasın korunması için sürdürülebilir projeler ve eğitimin şart olduğunu vurguladı.

“Farklı uygarlıkların izlerini taşıyan kültürel mirasın korunması, ilköğretim programları içinde yer alan bir öğrenme alanı olmalıdır” diyen Ateşin, kültürel mirasın korunması çabalarında ortaya çıkan temel sorunlardan birinin, bu konudaki toplumsal bilincin yetersizliği olduğuna dikkat çekti.

Yasal veya yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarılan ve dünyanın birçok ülkesinde sergilenen kültürel miras eserlerinin yeniden üretilmesiyle fikrinden yola çıkılarak oluşturulan Akdeniz Açık Hava Müzesi, 2014 yılında hayata geçti.