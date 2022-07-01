Uluslararası Alasia 222 Bölge ve Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kulüplerinde yeni dönem başladı. Dün akşam Colony Hotel’de Inner Wheel’in Genel Kurulu yapıldı yol haritası belirlendi.

Uluslararası Alasia 222 Bölge ve Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kulüpleri 2022-2023 teması olarak “Work Wonders- Harikalar Yarat” sloganını belirledi.

Kuzey Kıbrıs Inner Wheel Lefkoşa Sarayönü Başkanı Seran Günçe, Girne Başkanı Esma Elgin

Lefkoşa Yenikent Başkanı Meryem Barın, Bellapais Başkanı Ayşem Erişir, Kale Başkanı Nilüfer Nailer

Lefkoşa Başkanı Andaç P Bektaş, Mağusa Othello Başkanı Yıldız Başman, Soli Başkanı Atiye Beykan,

Next Generation Bellapais Başkanı Fatoş Otcuoğlu, Kybele Başkanı Nermin Anıl olurken Alasia 222 Işın Ramadan Cemil’in başkanlığı bu yıl da devam ediyor.

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01/07/2022 19:06