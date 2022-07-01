Uluslararası Alasia 222 Bölge ve Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kulüplerinde yeni dönem

ads ads ads
01/07/2022

ads
ads
Uluslararası Alasia 222 Bölge ve Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kulüplerinde yeni dönem

Uluslararası Alasia 222 Bölge ve Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kulüplerinde yeni dönem başladı.  Dün akşam Colony Hotel’de Inner Wheel’in Genel Kurulu yapıldı yol haritası belirlendi.

Uluslararası Alasia 222 Bölge ve Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kulüpleri 2022-2023 teması olarak “Work Wonders- Harikalar Yarat” sloganını belirledi.

Kuzey Kıbrıs Inner Wheel Lefkoşa Sarayönü Başkanı Seran Günçe, Girne Başkanı Esma Elgin

Lefkoşa Yenikent Başkanı Meryem Barın, Bellapais Başkanı Ayşem Erişir, Kale Başkanı Nilüfer Nailer

Lefkoşa Başkanı Andaç P Bektaş, Mağusa Othello Başkanı Yıldız Başman, Soli Başkanı Atiye Beykan,

Next Generation Bellapais Başkanı Fatoş Otcuoğlu, Kybele Başkanı Nermin Anıl olurken Alasia 222 Işın Ramadan Cemil’in başkanlığı bu yıl da devam ediyor.

01/07/2022 19:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Uluslararası Alasia 222 Bölge ve Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kulüplerinde yeni dönem
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.