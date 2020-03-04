‘Uluslararası basın bizi neden yazıyor?’ diye kızacağınıza insan hakkı ihlallerini önleyin

Küçük ülkemizin derdi çok, biri bitmeden diğeri başlıyor. Mevcut dertlerimiz yetmezmiş gibi, geçen hafta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın ve Anastasiadis Hükümeti’nin 4 sınır kapısını bir haftalığına kapatması, ciddi yeni sorunlarımız olarak karşımıza çıktı. Her iki sorun tartışılıyorken ve hem hastanenin dem de kapıların önemi üzerinde duruluyorken Sendikal Platform, basın toplantısı düzenleyip, farklı bir konuya değindi.

“Farklı konu” diyorum ama aslında platform, ciddi bir soruna, yıllardır çare bulunamayan bir sıkıntıya, iş yaşamıyla ilgili “insan kaçakçılığına”, “yabancı işçilerin köle muamelesi görmesine”, “kayıt dışı yaşama” dikkat çekti.

Ülkemize çalışmak için getirilen insanların, çok kötü muamele görmesi de gerçekten ciddi bir sorundur. Birkaç hafta önce 250 kayıt dışı işçinin paralarını alamadığı ve kötü muamele gördüğü için eylem yapmak zorunda kalması, artık bu konuda ciddi tedbirler alınması gerektiği gerçeğini gözümüze sokmuştu zaten. Gözümüzün önündeki sorunu görmezden gelemeyiz. İnsanlıktan nasibini alan herkes bu duruma itiraz etmelidir. O nedenle Sendikal Platform’un bu çıkışını haklı buluyorum.

Sendikal Platform, ülkede şirket görünümü altında Bangladeş, Pakistan ve Uzakdoğu ülkelerinden adeta “köle pazarına insan taşır” gibi, Kuzey Kıbrıs’a organize biçimde para karşılığı insan getirildiğine dikkat çekti. Platform, binlerce insanın adanın kuzeyine taşındığını ve bunların Çalışma Bakanlığı ve polis tarafından bilindiğini iddia ederek, devletin neden buna engel olmadığını sorguladı.

Adamızın kuzeyinde ucuz emek sömürüsünün, kölelik düzenini aratmayacak noktaya vardığını, insan ticareti ve kölelik düzeninin ülkemizde adeta olağan hale geldiğini belirten platformun bu uyarılarının dikkate alınması gerekiyor. Kayıtsız işçi sayısı, neredeyse kayıtlı işçi sayısını geride bırakacak duruma gelmişse bu duruma “dur” demek gerekiyor.

Bazı uluslararası raporlarda Kuzey Kıbrıs’ın “insan kaçakçılığı” konusunda vukuatlı gösterilmesi birçok kişiyi öfkelendiriyor. “KKTC’yi tanımayan ülkeler neden raporlarına bizi konu yapıyor?” diye soruyorlar. Amerikalıların, Avrupalıların uluslararası raporlarda neden KKTC’nin yer aldığını sorgulayıp, öfke duyacağımıza, “Biz neden insan haklarını burada ihlal ediyoruz? Biz neden bu çağda kölelik düzenine hizmet ediyoruz?” diyerek, utanmalı ve kendimizi düzeltmeliyiz.

KKTC tanınmamış olabilir ama orada yaşayan insanlar ya da oraya başka ülkeden gelenler, insan haklarına aykırı muamele görüyorsa, orada insan kaçakçılığı varsa, sömürü varsa o konu evrensel hale dönüşür. KKTC, uluslararası hukukun içinde değil diye bazı kesimler, her türlü yasa dışı işe kalkışma cesareti gösterememelidir.

Bırakın uluslararası raporlarda yer almayı, ayrıca hiç ummadığımız ülkeler, KKTC’deki çalışma yaşamını, çalışmak için gelen kişilerin insanlık dışı muamele gördüğünü, üniversitelere getirilen bazı Afrikalı öğrencilerin kandırıldığını, zor durumlara düştüğünü haber yapıyor. Evet, yüksek öğretimle ilgili ciddi tedbirler alındı ama bu tedbirler alınana kadar birçok mağduriyetler yaşandığını kabul etmek lazım. Bugün de geçmişin mağduriyeti nedeniyle, halen ülkemize eğitim için gelmiş ve iş yaşamına kaymak zorunda kalan, çok zor şartlarda çalışan öğrenciler olduğunu kabul etmeliyiz.

Eğer çalışma yaşamı için af kararı çıkarılıyorsa ve bin civarında yasağa düşmüş öğrenci buraya başvuruyorsa (ki o af onları kapsamıyor), ayrıca 4 bine yakın turist vizesiyle ülkeye girmiş insan da çalışma affı için başvuruyorsa (ki onları da bu af kapsamıyor), ortada ciddi bir sorun olduğunu kabul etmeliyiz, kayıt dışılığın sonlandırılması için irade konulması gerektiğini artık iyice kavramalıyız.

Bugün Afrika ülkelerinde ülkemizde zor durumda kalan öğrencilerle, insan kaçakçılığıyla ilgili haberler yapılıyorsa, hatta bu konular, bizimle hiçbir ilgisi olmadığını düşündüğümüz İsveç, Hollanda gibi ülkelerin gazetecilerinin ilgisini çekiyorsa bu konuları ciddiye almalıyız.

“Bizi neden yazıyorlar? Bize düşmanlık yapıyorlar” deyip öfkeleneceğinize ve bunları aktaran Kuzey Kıbrıs’taki gazetecilere de “bize zarar veren haberleri neden iktibas ediyorsunuz” diye kızacağınıza, ülkedeki bu sorunları ortadan kaldırsanız daha iyi olmaz mı? Siz hem kayıt dışılığı önleyemeyecek, hem ülkeye çalışmaya ya da eğitim görmeye gelen insanların sorunlarını çözemeyeceksiniz, hem de bunları yazan uluslararası gazetecilere kızacak, ülkemizdeki gazeteler de bunları konu yaparsa onlara “vatan haini” muamelesi yapacaksınız. İşte bu olmaz…

Siz kayıt dışılıkla mücadele etmez, insan hakları ihlalinin önüne geçmez, insanların köle muamelesi görmesini engellemezseniz de başınızı kuma sokar, dünyaya yansımasını görmek istemezsiniz, sanmayın ki bunları dünya görmeyecek. Siz duyarsız kalırsanız, bundan üniversiteler de zarar görür, turizm de… Maalesef ülkemizin imajı zedelenir.

O nedenle Sendikal Platform’un ifadeleri sert olabilir, canınızı yakabilir ama o acı konuşmalar ülke gerçeklerini yansıtıyor, süratle düzeltilmesi gereken acı gerçekleri… Ülkeyi yönetenler, kafasını kumdan çıkarsın da bu sorunu çözsün, ufak bir azınlık biraz daha fazla para kazanacak diye insan hakkı ihlali yapmasına izin verilirse, bunun acısını tüm ülke çekler…

04/03/2020 19:43