Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) Rusya kararı!

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01/03/2022

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Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) Rusya kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yankıları spor camiasında da sürüyor. Daha önce birçok branştan çeşitli yaptırımlar alan Rusya'ya son olarak FIBA'dan da bir şok geldi. Uluslararası Basketbol Federasyonu, Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya takımları ve yetkililerinin ikinci bir duyuruya kadar FIBA organizasyonları ile 3x3 basketbol müsabakalarına katılamayacağı belirtildi.

Yeni kararlarla ilgili görüşmelerin 25 Mart'taki yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirileceği ifade edildi.

 

01/03/2022 18:45
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TAGS: Uluslararası Basketbol Federasyonu’ndan (FIBA) Rusya kararı!
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