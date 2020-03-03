Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali Başladı

10’uncu Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali, “Pembe Panduflu Aşk” oyunu ile dün akşam perde açtı.

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen Festival kapsamında dün gece Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde, Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su ekibi “Pembe Panduflu Aşk” adlı komedi oyununu sahneledi.

Oyunu Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu da izledi.

“Pembe Panduflu Aşk” adlı oyun, yarın akşam Çatalköy Erol Avgören Kültür merkezinde saat: 20:00’de festival kapsamında son kez sahnelenecek.

03/03/2020 15:31