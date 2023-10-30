Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e savaş suçu uyarısı

İsrail Gazze'yi hedef gözetmeden vuruyor.

Hastaneler, okullar, mülteci kampları, sivil yerleşimler gibi en temel insani yardımların bölgeye ulaşmasını engelliyor. Siviller için güvenli alan bırakmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği şekilde, İsrail'in yaptıklarının savaş suçu olduğu vurgusu güçleniyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han, İsrail'in sivillerin gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlamak için "gözle görülür çaba" göstermesi gerektiğini söyledi.

Bu hakların kısıtlanmasının Roma Tüzüğü uyarınca "cezai sorumluluğa" yol açabileceği konusunda uyardı.

Savcı Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

İnsan haklarını korumaya kararlı olduklarını vurguladı. 2014 yılına kadar uzanan aktif soruşturmalar olduğunu da ekledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olmayan İsrail, mahkemenin yargı yetkisini reddediyor.

Ancak mahkeme 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, yetkisinin mevcut çatışmada işlenen suçlar için geçerli olduğunu duyurmuştu.