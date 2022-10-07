Uluslararası 'Denizci Kıbrıs' konferansı başlıyor

Uluslararası “Denizci Kıbrıs-Maritime Cyprus 2022” konferansının, 9 Ekim’de Limasol’da başlayacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi,35 ülkeden 900 katılımcının takip edeceği konferansın 12 Ekim’de sona ereceğini yazdı.

Konferansın 17’inci kez düzenleneceğini yazan gazete, pandemi sonrasında yapılan ilk konferans olduğuna da dikkati çekti.

-Armatör şirketler için “one-stop-shop”

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise meclisin, armatörlük yapan şirketler ve onların hissedarları için tek duraklı bir hizmet çerçevesinin “one-stop-shop” oluşturulmasını öngören yasa tasarısını onayladığını yazdı.

Habere göre, onaylanan yasa tasarısı ile birlikte Denizcilik Müsteşarlığı, sektördeki tüm konuları ele alabilecek.

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07/10/2022 12:19