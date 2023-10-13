Uluslararası Diplomatlar Birliği’ndeki bazı grupların iş birliğiyle ''Daha fazla insanlığa ihtiyaç var'' toplantısı GAÜ’de yapılacak

Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin (DMW) bünyesinde yer alan İsviçre, Almanya, Belçika, Hollanda, Türkiye ve Kıbrıs gruplarının iş birliğiyle KKTC’de Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) 3 Kasım’da “Daha fazla insanlığa ihtiyaç var” konulu toplantı yapılacak.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, GAÜ’nün ev sahipliğindeki toplantıyla ilgili olarak Uluslararası Diplomatlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Günther Meinel ve Başkan Vekili Halil Sert ile Kıbrıslı Diplomatlar Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı halen sürdüren Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar’ın da imzasının bulunduğu davet mektubu, kamuya açık genel bir çağrı olarak yayımlandı.

İnsani değerlerin farkındalığında olan, bu değerlerin yaşatılması ve yayılması amacını paylaşan “herkese açık” çağrının ana temasının; “Dünyanın daha fazla insanlığa ihtiyacı var” olarak vurgulandığı belirtildi.

Davetiyede; dünya toplumunun yeniden düzenlenmesi, daha iyi bir toplumsal birlikteliğin sağlanması, saldırganlık potansiyelinin dışlandığı bir dünya zirvesinin gerekliliği, insani değerlerin denge unsuru olabilmesi gibi temel temennilerin yanında, çağrıya cevap verecek her bir bireyin katılımının; dostane bir güç birliği ve insanlık felsefesine katkı koyacağına yönelik beklentiler de yer aldığı kaydedildi.

Uluslararası Diplomatlar Birliği’nin kurulduğu 2000 yılından bu yana temel amacının; aday ülkeleri AB’nin yeni genişleme sürecinde AB’ye hazırlamak olarak lanse ettiği; saygın Avrupalı parlamenter tarafından ilk kuruluş bildirgesiyle ortaya çıkan kuruluşun günümüzde Türkiye ve KKTC’de de temsil edildiği ifade edildi.