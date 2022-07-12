Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Enerji krizinde en kötüsünü henüz görmedik

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji krizi için en kötüsünün henüz gelmediğini söyledi. Birol, akaryakıt, elektrik, doğal gazda fiyat artışlarının devam edeceğini söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji krizi için en kötüsünün henüz gelmediğini belirterek, fiyat artışları ve enerji arz kesintilerinin daha da artabileceğini söyledi.

Sidney’de bir toplantıda konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bu büyüklük ve karmaşıklıkta bir enerji krizini dünyanın daha önce hiç görmediğini belirtti.

Bu kışın Avrupa’da çok çok zor geçeceğini vurgulayan Birol, “Bu dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olabilecek önemli bir endişe” dedi.

Birol, 1970’lerde petrol krizinin enerji ve yakıt verimliliği anlamında önemli yeniliklere kapı açtığını da belirttiği konuşmasında, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan sürecin hükümetlerin yenilenebilir enerjiye geçiş hızları üzerinde benzer bir etki yaratabileceğini” de aktardı.

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12/07/2022 14:28