Uluslararası Final Üniverisitesi Yaz Okulu Başladı

Uluslararası Final Üniversitesi’nde sosyal aktivitelerin ve eğitimin bir arada sunulduğu yaz okulu eğitime başladı. Uluslararası içerikteki yaz okulu programı dünyanın çeşitli ülkesinden kursiyerin katılımıyla 1 Temmuz itibarıyla başladı. Yaz okulu dil eğitimi yanında kursiyerlerin kariyer gelişimine katkıda bulunacak içerikteki programıyla yaz boyunca sürecek.

TATİL VE EĞİTİM BİR ARADA

Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu Koordinatörü Mehmet Kayruhan tarafından verilen bilgiye göre üniversitenin 1 Temmuz’da başlayan ve sekiz hafta sürecek yaz okulu zengin içeriğiyle eğitim ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Kayruhan, çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin kendilerini geliştirirken Kuzey Kıbrıs’ın doğası ve tatil olanaklarıyla buluşmalarını hedefleyen içerikteki yaz okulu programının ilgiyle karşılandığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası Final Üniversitesi Yaz Okulu eğitim programının amacı hakkında bilgiler de veren Kayruhan, amaçlarının öğrencilerin İngilizce dil becerilerilerini geliştirmek, gelecekteki eğitimlerini ve kariyerlerini düşünmelerine yardımcı olmak ile öğrencilerin çeşitli projeler ve etkileşimli etkinlikler yoluyla öğrenme deneyimlerinin tadını çıkarmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.