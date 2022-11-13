Uluslararası Final Üniversitesi, Avrupa'nın en iyi turizm ve otelcilik eğitim kurumlarından öğrenebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulan EURHOQUAL akreditasyonunu aldı. UFÜ Yönetim Kurulu Başkanı Dimağ Çağıner ve rektör Prof. Dr Hüseyin Yaratan ‘bu akreditasyonun üniversitenin ilk uluslararası akreditasyonu olduğunu belirtirken, 18 Ekim’de EURHOQUAL Akreditasyon Takım Lideri Magne, UFÜ kampüs ziyareti sonrası UFÜ'nün mükemmel sistemlere, sahip; büyüyen bir üniversite olduğundan bahsetti. UFÜ Yönetim Kurulu Başkanı Dimağ Çağıner ve rektör Prof. Dr Hüseyin Yaratan ‘Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokulların da Eurhoqual gibi kaliteli akreditasyonlar için çalışmalarını sürdürdüğünü belirttiler.

Uluslararası Final Üniversitesi EURHOQUAL Akreditasyonunu aldı

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) titiz bir çalışma ve hazırlıklar sonucunda "EURHOQUAL" Akreditasyonunu aldı. UFÜ Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (TMSYO) kuruluşundan bu yana eğitim yapısını dünya çapında kabul görmüş kalite kuruluşlarının standartlarını takip ederek önemli akreditasyon kuruluşlarının gereksinimlerine uygun olacak şekilde geliştirmek için çalışmaktadır.

18 Ekim'de EURHOQUAL Akreditasyon Takım Lideri Henri Magne saha gözlemi için Kuzey Kıbrıs'ı ve UFÜ, Selvili ve Serinli Kampüslerini ziyaret etti.

Takım lideri Magne, "UFÜ, mükemmel sistemlere, sahip; büyüyen bir üniversitedir. Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu, DMG’nin mükemmel ağından ve uluslararası bireyleri eğitme ve geliştirme konusunda tutkulu olan yüksek nitelikli bir öğretim görevlisi ve eğitmen kadrosundan büyük ölçüde yararlanmaktadır," şeklinde konuştu

TMSYO Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden, sadece turizm endüstrisinin yönetiminde değil, aynı zamanda çevrelerin, toplumun ve ekonomilerin sürdürülmesinde de lider olacak mezunlar yetiştirmek için çalıştıklarının altını çizerek akreditasyon sürecindeki özenli çalışmaları için ekibine teşekkür etti.

UFÜ Yönetim Kurulu Başkanı Dimağ Çağıner ve rektör Prof. Dr Hüseyin Yaratan ‘bu akreditasyonun üniversitenin ilk uluslararası akreditasyonu olduğunu ancak UFÜ’nün diğer fakülte ve yüksekokulların da Eurhoqual gibi kaliteli akreditasyonlar için çalışmalarını sürdürdüğünü belirttiler. Çağıner, TMSYO müdürüne başarısı için teşekkür etti ve akreditasyon süreçlerini devam ettiren diğer tüm fakülte ve yüksekokullara desteğinin devam edeceğini iletti.

EURHOQUAL akreditesyonu nedir?

EURHOQUAL, Avrupa Kalite Yönetim Sistemi Vakfı çerçevesine dayanan ve EURHODIP tarafından yürütülen akreditasyon amacıyla kullanılan bir Avrupa kalite ölçüm aracıdır. 1988 yılında, kuruluşların Avrupa'nın en iyi turizm ve otelcilik eğitim kurumlarından öğrenebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Fransa ve Slovenya'daki okullar EURHOQUAL akreditasyonlarını daha erken bir aşamada almışlardır ve sonuç olarak dünya standartlarında ödüller alırken yüksek kaliteli eğitim ve öğretim standartlarını takip eden bu okullarda bir katalizör olmuştur. Daha yakın zamanlarda İsviçre'deki bir okul da bu akreditasyonuna başladı. İsviçre’nin dünyanın en iyi misafirperverlik okullarına sahip olduğu bilinmektedir, ancak EURHOQUAL akreditasyonu bu kaliteyi sürdürmek için önemlidir.

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13/11/2022 15:12