Uluslararası Final Üniversitesi, Güzelyurt’taki Sokak Hayvanları İçin Kuru Mama Bağışladı

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23/12/2021

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Uluslararası Final Üniversitesi, Güzelyurt’taki Sokak Hayvanları İçin Kuru Mama Bağışladı

Uluslararası Final Üniversitesi öğrenciler ile öğretim görevlileri, Güzelyurt bölgesinde sokak hayvanlarının toplu bulundukları bazı alanları ziyaret ederek, sokak hayvanları için kuru mama bağışında bulundu. 
Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, Uluslararası Final Üniversitesi’nin ülkedeki sokak hayvanlarının hatırlanması amacıyla düzenlediği etkinlik kapsamda ülkedeki sokak hayvanları için belli noktalara ve barınaklara ziyaretler başlattıkları belirtildi. 
Bu kapsamda, Güzelyurt’ta barınak olmadığı için, sokak hayvanlarının toplu bulundukları alanları, Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri ile birlikte ziyaret eden Final Üniversitesi öğrenci ve öğretim görevlileri, sokak hayvanlarına sahip çıkılması mesajını aktardılar. 

23/12/2021 19:25
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TAGS: Uluslararası Final Üniversitesi, Güzelyurt
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