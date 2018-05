Uluslararası Final Üniversitesi İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Atölye Çalışması

Uluslararası Final Üniversitesi eğitim kadrosunun bilgilerini güncellemesi çerçevesinde gerçekleştirilen sürekli mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından organize edilen “Proje Tabanlı Öğrenme ve Teknoloji Entegrasyonu” (Project-based Learning – and, supporting it with EdTech…) konusunda atölye çalışması gerçekleştirildi. Eğitim, Pearson’dan Uzman Öğretmen Eğitimcisi Tony Gurr tarafından yürütülen proje İngilizce dil öğretimi için eğitimcilerin becerilerini geliştirmeyi amaçlarken, çalışmaya Uluslararası Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce öğretmenleri katıldı.

EĞİTİMCİLERİN BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMAÇLANIYOR

Sürekli mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında, 25 Mayıs'ta, Uluslararası Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Öğretmenleri, Pearson’dan Uzman Öğretmen Eğitimcisi Tony Gurr tarafından yürütülen proje tabanlı öğrenme ve teknoloji entegrasyonu temalı ‘Integrating Technology into Project-based Learning’ atölye çalışmasına katıldı. Bu atölye çalışması, 6 Nisan 2018'de düzenlenen yaratıcılık temalı 'Teacher and Student Creativity in and out of the Classroom' çalışmasının devamı niteliğindeydi. Adı geçen mesleki gelişim etkinlikleri, çağdaş İngilizce dil öğretimi için eğitimcilerin becerilerinin daha etkili olmalarını amaçlıyordu.