UFÜ Öğretim Üyesi Araştırmasıyla Özel Röportaja Değer Bulundu

Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Pouya Bolourchi’nin makalesi, alanında seçkin akademik yayınlarından IET Electronics Letters dergisinde yayınlandı.

Bolourchi’nin iki meslektaşı ile birlikte hazırladığı “Moment bazlı SAR görüntü sınıflandırması için entropi skor tabanlı özellik seçimi” başlıklı makalesi dergide yer bulurken, hakemler tarafından ilgiye değer bulunan makaleyle ilgili Bolourchi’yle yapılan özel bir de röportaja dergide yer verildi. Söz konusu röportaj sadece alanında dikkat çeken çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılarla gerçekleştiriliyor olmasından dolayı önem arz ediyor. Alanda çalışan yeni araştırmacılardan büyük ilgi gören araştırmada, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) görüntülerinin sınıflandırma oranını iyileştirmek için yeni bir yaklaşım öneriliyor. Söz konusu çalışma, doğal afetler ve çevresel izleme, arazi üzerindeki yangın, sel ve deprem tespiti, okyanuslarda gemi tespiti, dalga tahmini ve deniz iklimi gibi birçok uygulama için güvenilir veri elde edilmesi konusunda SAR sistemlerinin geliştirilmesine ışık tutacak niteliktedir.

ARAŞTIRMA TARIM ENDÜSTRİSİ, YURT İÇİ GÜVENLİK UYGULAMALARINDA VE ASKERİ GÖZETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE IŞIK TUTUYOR

Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Bolourchi’nin dünyaca bilinen akademik yayınlarından IET Electronics Letters’de yayınlanan araştırmasında, görüntü işleme, makine öğrenimi ve uzaktan algılama konuları ele alınırken, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) görüntülerinin sınıflandırma oranını iyileştirmek için yeni bir yaklaşım önermektedir. SAR görüntüsü, uçuş yolunun yönünde bir platforma (hava veya uzay yolu) bağlı bir antenin, aşırı derecede büyük bir anteni veya açıklığı elektronik olarak simüle etmek için hedefe doğru bir radar sinyali ilettiği görüntüleme tekniğiyle ilgilidir. SAR görüntüleri, her türlü hava koşulundan ve güneş ışığından bağımsız olarak çalışabilme özelliğiyle çok yüksek bir çözünürlüğe sahiptir. Optik sistemlere göre bu avantajlar, SAR görüntülerini doğal afetler ve çevresel izleme, arazi üzerindeki yangın, sel ve deprem tespiti gibi birçok uygulama için güvenilir bir bilgi kaynağı yapar; ve okyanuslarda gemi tespiti, dalga tahmini ve deniz iklimi. SAR görüntüleri tarım endüstrisinde, yurt içi güvenlik uygulamalarında ve askeri gözetim sistemlerinde de kullanılmaktadır. SAR görüntülerinin Sınıflandırma prosedürü 3 farklı aşamadan, özellik çıkarımından, özellik füzyonundan ve sınıflandırmadan oluşur. Önerilen yöntemde Dr. Bolourchi ilk iki aşamaya odaklanmaktadır. İlk adımda, özellik çıkarma aşamasında görüntülerin baskın özelliklerini çıkarmak için farklı moment yöntemleri uyguladı. Dahası, boyutsal indirgeme, ikinci aşamada, kendisini tanıtan özgün bir yaklaşım olan entropi skoru ile gerçekleştirilir. Deney sonuçları, en son teknoloji ürünü SAR görüntü sınıflandırmasında doğruluğun iyileştirilmesini doğrulamaktadır.