Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sara Kanzi, CERN’e Davet Edildi

Uluslararası Final Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sara Kanzi, 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında araştırmalarda bulunmak üzere dünyanın en prestijli nükleer araştırma merkezlerinden biri olan CERN’e davet edildi. Dr. Kanzi, bu süre zarfında Teorik Fizik Bölümü'nde bilimsel çalışmalar yürütecek.

CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), Fransa-İsviçre sınırında, Cenevre yakınlarında yer alan ve 1954 yılında kurulan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. Merkez, evrenin temel yasalarını anlamak amacıyla temel parçacıkları ve maddenin en küçük yapı taşlarını incelemek için gelişmiş bilimsel cihazlar kullanmaktadır. Buradaki yüksek enerjili parçacık hızlandırıcıları, atomaltı parçacıkları çarpıştırarak fizikçilerin doğanın temel dinamiklerini keşfetmesine olanak tanımaktadır.

CERN, 23 üye ülkeden oluşan uluslararası bir iş birliği projesidir ve Avrupa’nın en büyük ortak bilimsel girişimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burada gerçekleştirilen araştırmalar, maddenin ve evrenin doğasına dair yeni bilgiler sunarak temel fizik alanında önemli ilerlemelere katkıda bulunmaktadır. CERN’in en bilinen cihazlarından biri olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) sayesinde, bilim insanları Higgs bozonu gibi temel parçacıkları keşfetmiş ve modern fizik anlayışına önemli katkılar sağlamıştır.

Dr. Sara Kanzi’nin CERN’de gerçekleştireceği araştırmaların, bilim dünyasına ve teorik fizik alanına değerli katkılar sunması beklenmektedir