Uluslararası Final Üniversitesi ve GİKAD’ın ‘Yeşil Okullar’ Projesi Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde devam ediyor.

İlk yıl doğanın savunucularıyla başlayan proje, geçen yıl 25 okulun müracaatı ile yapılan çalışmalar sonrası 19 okula yeşil bayrak ödülü verilmesiyle devam etti.

‘Yeşil Okullar’ projesi kapsamında bugün bir araya gelen yeşil bayrak ödülü alan okullar ile firmalar noter huzurunda yapılan çekilişle eşleştirildi.

Yeşil Okullar Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz eşleştirilen okul ve firmaların sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda istedikleri bir konuyu bir yıl boyunca çalışacaklarını ve toplumsal projeler üreteceklerini söyledi.

Gündüz, “Bu yıl çok anlamlı olacak hem yeşil işletmelerimiz, yeşile doğru kendilerini geliştirecekler hem yeşil okullarla çalışacaklar ki eğitim için çok önemli hem de toplumsal projeler üreteceğiz. Toplumun dönüşümünü de sağlayabileceğiz.” dedi.

27 Ekim’de çalıştay düzenleneceğini ve orada verilecek eğitimle projelerin nasıl üretileceğinin anlatılacağını söyleyen Gündüz, Mayıs ayı içerisinde de yarışma düzenleneceğini 5 Haziran Dünya Çevre gününde ise hem yeşil okullara hem de işletmelere ödüllerinin verileceğini aktardı.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu da yeşili koruma, gelecek nesiller için çevreye duyarlı gençler yetiştirilmesi adına projenin önemine değindi.

Genel Orta Eğitim Daire Müdürü Cengiz Uzun da geçen yıl başlatılan ve birinci ayağı tamamlanan projenin Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle bu yıl da devam ettiğine işaret etti.

Yapılan konuşmaların ardından yeşil bayrak ödülü alan 19 okul ile yeşil işletmeler noter huzurunda çekilen kura ile eşleştirildi.