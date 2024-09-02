Uluslararası Final Üniversitesi ve Katar Üniversitesi’nden Böbrek Hastaları İçin Umut Veren Çalışma

Kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar, özellikle Gefitinib, Erlotinib, Cetuximab ve Panitumumab, Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) proteinlerini inhibe ederek kanserin yayılmasını engelliyor. Uluslararası Final Üniversitesi’nden Prof. İbrahim Benter ve Katar Üniversitesi’nden Prof. Saghir Akhtar, bu mekanizmanın böbrek hastalarında da tedavi edici etkileri olabileceğine dair önemli bulgulara ulaştı.

21 Ağustos 2024 tarihinde Frontiers in Pharmacology dergisinde yayınlanan makalede, EGFR sisteminin inhibisyonunun böbrek hastalıklarında da olumlu sonuçlar verebileceği belirtildi. Bu ortak çalışma, kanser ve böbrek hastalıkları tedavisinde yeni yaklaşımlar geliştirilmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışmanın detaylarına göre, EGFR proteinlerinin engellenmesi, böbrek fonksiyonlarının iyileştirilmesinde ve hastalığın ilerleyişinin durdurulmasında umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. Bu yeni yaklaşım, böbrek hastalıkları için mevcut tedavi yöntemlerine ek olarak yeni tedavi seçenekleri sunabilir.

Kaynak:

Frontiers in Pharmacology, 21 Ağustos 2024, Volume 15 | doi:10.3389/fphar.2024.1394997