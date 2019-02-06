Uluslararası Final Üniversitesi yüksek lisans programına öğrenci kabul edecek

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Bahar 2019 Akademik Dönemi’nden itibaren, yüksek lisans programına ilk kez öğrenci kabul etmeye başlıyor. KKTC ve uluslararası öğrencilerin başvuru yapabileceği İşletme (tezli/tezsiz) yüksek lisans programının eğitim dili İngilizce, eğitim süresi ise 2 yıl.

İşletme yüksek lisans mezunları yöneticilik yapabilecek pratik donanıma sahip olacak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunları ile farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış üniversite mezunlarının başvuru yapabileceği İşletme (tezli/tezsiz) yüksek lisans programında öğrenciler, Uluslararası Final Üniversitesi’nin mevcut iş birlikleri sayesinde, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimle öğrenme fırsatı bulacak. Maltepe Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi’nin ortak yürüteceği programda, akademik kadronun deneyimleri, öğrencilerin mezuniyet sonrasında sadece bir diploma değil, yöneticilik yapmalarına olanak sağlayacak pratik bir donanıma da sahip olmasını sağlayacak.

Uluslararası Final Üniversitesi İşletme yüksek lisans programının en önemli avantajı kişinin daha geniş bir perspektifle iş hayatını algılamasına yardımcı olmasının yanında, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici adaylarını iş hayatına kazandırmak olacak.

Başvuru için son tarih: 27 Şubat

Yüksek lisans programına başvurular Uluslararası Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 27 Şubat 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuracak olan adayların, üniversite lisans diplomasına sahip olması ve başvurulan programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekiyor. Adaylar ayrıca İngilizce seviyeleri ve program yeterliliklerinin değerlendirilmesi için sözlü mülakata da alınacak. Başvuru detayları için (0392) 650 66 66 (dahili 12 26) numaralı telefondan bilgi alınabilecek.