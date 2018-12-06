Uluslararası Final Üniversitesi’nde 4. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi tamamlandı

Uluslararası Final Üniversitesi’nde düzenlenen; UFÜ ve Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği’nin ortak organizasyonu olan 4. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi tamamlandı. Bu yıl ‘Yeni Toplumsal Yapıda Eğitim Araştırmaları’ teması ile toplanan ve toplam 62 bildirinin yer aldığı Kongre’ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye başta olmak üzere farklı birçok ülkeden araştırmacı katkı koydu.

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman teknoloji çağının gereklerinden yola çıkarak endüstri ve teknolojideki üretimin ne yönde evrileceğini belirleyip öğrencilerimizin gerekli nitelikleri kazanması için eğitimcilerin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Kongreye ev sahipliği yapan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ise bilim insanlarının uluslararası platformlarda bir araya gelerek, eğitim araştırmalarının bulgularını tartışmalarının önemine değinerek kongre kapsamında bir araya gelen bilim insanlarının eğitim araştırmalarına değer kattıklarını dile getirdi. Kongre eş başkanı Prof. Dr. Gülşen Musayeva Vefalı, Uluslararası Final Üniversitesi olarak kongreye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyetini dile getirerek yapılan araştırmalar çoğaldıkça hem üniversite hem de araştırmacıların birbirleri ile olan işbirliği ve etkileşiminin de aynı yönde artacağını söyledi.

PROF. DR. VAMIK VOLKAN: ÇOCUKLARIMIZA TEKNOLOJİYİ VE AYNI ZAMANDA İNSAN OLMAYI ÖĞRETMELİYİZ

Kongre’nin çağrılı konuşmacıları ülkemizin yetiştirdiği önemli isimlerden Prof. Dr. Vamık Volkan ve Brighton Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mike Hayler oldu. Pek çok kez Nobel Barış Ödülü’ne de aday gösterilen Volkan, yaptığı video konuşmasında çocukluğunda oynadığı oyunlardan ve günümüz değişen dünyasında teknolojinin çocuklar ve yaşamımız üzerindeki etkisinden bahsetti. Prof. Dr. Volkan, konuşmasının sonunda çocuklarımıza teknolojiyi öğretmenin önemine değinerek, aynı zamanda insan olmayı öğretmek ve değerlerimizi korumanın önemini de vurguladı. Hayler ise, öğretmen eğitimi ile ilgili yaptığı bir çalışmayı dinleyicilere aktararak öğretmen adaylarının profesyonel eğitiminde üzerinde durulması gereken konulara dikkati çekti.

4. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde her yıl geleneksel olarak verilen Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü de sahiplerini buldu. 4. Kemal Yücel Onur Ödülü bu yıl “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Eğitim Tutumları ve Kültürel Zekâlarının İncelenmesi” adlı bildiri ile Çağrı Peköz ve Ayşe Işık Gürşimşek’in yapmış oldukları çalışmaya verildi.