Uluslararası Final Üniversitesi’nde “80 Dakikada Dünya Turu”

Uluslararası Final Üniversitesi, turizm uzmanı, profesyonel turist rehberi, yazar ve radyo belgesel yapımcısı Özge Ersu’yu “80 Dakikada Dünya Turu” konferansı ile ağırladı. Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, UFÜ Turizm ve Mutfak Sanatları Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden, öğretmenler, akademisyenler, öğrenciler ve turizme meraklı geniş dinleyici kitlesinin katılımıyla gerçekleşen konferansta Özge Ersu kendi deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı sunumunda dinleyenlere birbirinden ilgi çeken bilgiler de verdi.

İki oturum şeklinde toplamda 80 dakika süren konferansta turizm uzmanı Özge Ersu dünyanın dört bir yanındaki kültürlerden bilgiler aktardı. Şehir yaşantısından Afrika’daki safari anılarına, ülkelerin bilinen geleneklerinin birbirinden ilginç hikayelerinden birçok dilde kullanılan ortak kelimelerin kökenlerine, ulaşımda kullanılan araçların gündelik kullanım alışkanlıklarının gelişim öykülerinden savaş araç gereçlerinin tarihçelerine kadar birçok farklı alana değinilen konferansta katılımcılar hem öğrendi hem de keyifli deneyimler paylaştı.

Turizm sektöründe öğrenme hevesi hiç bitmemeli…

“80 Dakikada Dünya Turu” konferansında dünyadaki yeme içme alışkanlıklarından bilimsel araştırma sonuçlarına da yer verildi. Turizm sektöründe her dakika insanın kendini yenilemesi ve öğrenme hevesinin hiç bitmemesi gerektiğine değinen Özge Ersu, bilhassa işi rehberlik olanların her gün yeniden birçok alanda öğrenmeye açık ve istekli olmaları gerektiğini vurguladı.