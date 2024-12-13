Uluslararası Final Üniversitesi'nde görev  değişimİ

Uluslararası Final Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan 11 Aralık 2024 tarihi itibarı ile Mütevelli Heyeti Danışmanlığına atandı. 4 yıllık görev süresini dolduran Prof. Dr. Yaratan yapılan devir teslim töreni ile Rektörlük görevini, görevi vekaleten yürütecek olan Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı'ya devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, Uluslararası Final Üniversitesi'nin sürekli yukarıya doğru ivme kazandığını ve KKTC'nin en önemli üniversiteleri arasına girdiğini ifade etti. Üniversite çatısı altında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Yaratan, bundan sonraki süreçte de danışman olarak katkı koymaya devam edeceğini dile getirdi.

Görevi vekaleten devralan Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı ise bu görevde bulunmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade ederek, Üniversite'nin ivmesinin yukarıya doğru devam etmesi için var gücü ile çalışacağını söyledi.