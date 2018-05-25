Uluslararası Final Üniversitesi'nde yazarlık çalıştayı yapıldı

Uluslararası Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi Müdürlüğü ve Springer Nature Türkiye işbirliğinde ‘Yazarlık Çalıştay”ı gerçekleştirildi. Bu çerçevede dünyanın önemli akademik yayın kuruluşlarından Springer Nature’nin Türkiye temsilcileri Merve Okur Kargülle ve Şahin Giray katılımcılara akademik yayın süreçlerinde izlenmesi gereken yol ve kaliteli akademik makalelerin hazırlanması için gerekli bilgiler hakkında eğitim verdi.

FİNAL ÜNİVERSİTESİ SPRİNGER NATURE İŞBİRLİĞİ

Yazarlık Çalıştayı’nın açılışında konuşan Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gülşen Musayeva Vefalı, Springer Nature Türkiye ve Uluslararası Final Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Vefalı, etkinliğe koyduğu katkıdan dolayı Springer Nature Türkiye yetkililerine teşekkür etti.

Uluslararası Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi Müdürü Uzm. Halil Ercan da konuşmasında organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı veren başta üniversite yönetimi olmak üzere herkese teşekkür etti.

YAYIN ŞANSINI ARTIRMANIN İPUÇLARI ANLATILDI

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu I’de gerçekleştirilen etkinlikte, akademik yayıncılık alanında dünyanın önde kuruluşlarından Springer Nature temsilcileri, “Springer’de yayınlanma şansınızı nasıl arttırırsınız” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Springer Nature Lisanslama Müdürü Merve Karagülle Springer Nature yayın kuruluşunun tarihçesi, kurum çatısı altında yayınlanan yayınlar hakkında bilgiler verirken, Springer Nature Türkiye Bölge Direktörü Şahin Giray da akademik makalelerin hazırlanması ve yayın süreçleri hakkında katılımcılara eğitim verdi. Yayın süreçleri, makale metni hazırlama, doğru akademik yayının tespit edilmesi ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktaran Giray, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. Uluslararası Final Üniversitesi’nin Springer Nature dergilerinde yayınları bulunan eğitim üyelerinin de bulunduğu etkinlik yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştirildi. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar Springer Nature yetkililerine birçok soru sorarak bilgiler aldı