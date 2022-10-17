Uluslararası Final Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilere, “Trafik Oryantasyon Eğitimi” verildi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Üniversite Oryantasyon Günleri kapsamında, Uluslararası Final Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilere, “Trafik Oryantasyon Eğitimi” verdi.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Eğitmeni Meryem Kayral tarafından verilen eğitimde, ülke trafiği, trafik kuralları, yasalar ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

TKÖD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı yaptığı açılış konuşmasında, oryantasyon eğitiminin şart olduğunu belirterek, öğrencilere seslendi.

“Aileleriniz sizleri buraya sağlıklı bir şekilde yolladılar, bundan dolayı da sağlıklı ve sıhhatli olarak mezun olup geri gitmenizin bizim için önemi büyüktür” dedi.

Trafik kazalarına bakıldığında ortaya çıkan sonuçlar arasında emniyet kemeri takma oranının düşük olduğunu ve bunun birçok ölümlü kazada önemli rol oynadığını kaydeden Avcı, emniyet kemerinin kazalarda çarpışmalardan doğan şiddeti ve taşıt içinde bulunan kişilerin yaralanma oranını azaltan en önemli etken olduğunu belirtti.

Ülkeye gelen yabancı uyruklu öğrenci ve ziyaretçilerin trafikte büyük tehlike arz ettiklerini kaydeden Avcı, ülke trafiğini ve kurallarını tanıtmalarının önemli olduğunu söyledi.

Oryantasyon eğitimlerinde emniyet kemeri simülatörü de kullanıldı ve katılımcılar kaza anında çarpma ve savrulma hissi güvenli ortamda yaşatılarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

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17/10/2022 15:43