Uluslararası Final Üniversitesi’nden iş garantisi

Uluslararası Final Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı’nda da mezunlarına, mezuniyet sonrasında iş

garantisi sunuyor. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve

Mutfak Sanatları, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği,

Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji

(Türkçe ve İngilizce) bölümlerine bu akademik yılda kayıt yaptıran toplam 179 öğrenciye iş garanti

sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Öğrencilere, mezuniyet sonrası Final Eğitim Kurumları ve DMG Grup bünyesinde tercih etmeleri

halinde istihdam edileceklerine dair garanti sertifikaları Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel tarafından takdim edildi.

Taşel: Nitelikli mezunlar yetiştireceğiz

Törende öğrenciler ile sohbet eden Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı

İbrahim Taşel, 38 yıllık eğitim kalitesinden ödün vermeden oluşan tecrübe ile öğrencilerin öğrenim

süreleri boyunca kendi potansiyellerini daha ileriye taşıyacak kapsamlı bir eğitim alacaklarını ve

nitelikli mezunlar olarak iş yaşamına atılacaklarını söyledi.

Uluslararası Final Üniversitesi yönetiminin eğitime ticari olarak yaklaşmadığını ifade ederek,

amaçlarının meslek alanlarına donanımlı elemanlar yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Törene katılan öğrencilere Uluslararası Final Üniversitesi’nin sunduğu imkanlardan sonuna kadar

yararlanarak kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Taşel; “iş arayan değil aranan eleman

olmak sizin elinizde” dedi.