Uluslararası Final Üniversitesi’nden Liseli Gençlere Girişimcilik ve Kariyer Kampı

Uluslararası Final Üniversitesi’nde, lise öğrencilerine yönelik üç gün süren ‘Girişimcilik ve Kariyer Kampı’ tamamlandı.

Ülkemizin en geniş katılımlı girişimcilik ve kariyer kampındaki oturumlarda üç gün boyunca geleceklerine yön vermek için önemli bir dönemde bulunan lise son sınıf öğrencilerinin kendilerini tanıyarak doğru tercihler yapması amaçlandı.

Söz konusu kamp süresince iş ve eğitim dünyasından önemli isimler ve psikologlar öğrencilerle bir araya geldi.

Çeşitli söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği kamp süresince, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı aynı zamanda TÖDER Başkanı İbrahim Taşel,Teknoloji Uzmanı ve Lala Eğitim Kurucusu Furkan Taşel,Albank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ahmet Melih Karavelioğlu, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel, Malpas Otel Genel Müdürü Mert Bölükbaşı, Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, Eğitim Uzmanı ve Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirinve Psikolog yazar Prof. Dr. A. Kadir Özer öğrencilerle bir araya geldi.

Üç günlük programı tamamlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

HEDEF KARARLILIKLA VE İNANÇLA BELİRLENMELİ

Uluslararası Final Üniversitesi tarafından düzenlenen ve yoğun katılım ile üç gün süren Kampta hayatlarında önemli bir dönüm noktasında olan öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve meslek seçimlerinde önem vermeleri gereken noktalara destek olan oturumlar gerçekleştirildi.

Kampın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Uluslararası Final Üniversitesi’nin de, aynı bu kampa katılan öğrenciler gibi genç, onlar kadar dinamik ancak aynı zamanda kurucu ortaklarının gücüyle ve tecrübesiyle donanımlı ve kaliteli olduğunu vurguladı. Konuşmasında kendi hayatından kesitleri öğrenciler ile paylaşan Rektör Prof. Dr. Öztoprak, karar verme sürecinde kişinin kendini tanımasının önemli olduğunu; bu süreçte de daima inançlı ve sonuna kadar gitmek için azimli olmak gerektiğini söyledi.

İLGİ ÇEKEN BAŞLIKLAR

KKTC, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden iş ve eğitim dünyasından deneyimli isimlerin öğrencilerle bir araya geldiği kamp süresince konuşmacılar, eğitimden teknolojiye, bankacılıktan turizme, medyadan mühendisliğe kadar geniş yelpazedeki sektörlerdeki birbirinden ilgi çeken deneyimlerini paylaştı.

Katılımcı lise son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmalarının da gerçekleştirildiği kamp süresince Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Yrd. Doç. Dr. LindaFraimöğrencilere atölye çalışması yaptırarak kendilerini tanımaya yönelik testler sundu.