Uluslararası 'Gazze ile yüz' etkinliği düzenlendi

Etkinlik kapsamında Gazze'nin en kuzey noktasındaki Beyt Lahiya sahilinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen yaklaşık 1000 çocuk eğitmenler eşliğinde denizde yüzdü.

Faaliyete İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki tarihi Filistin kenti Yafa'dan da eş zamanlı katılım oldu.

"Etkinlik, Gazzeli çocukları tebessüm ettirebilmek için düzenleniyor"

Yafa'da "Gazze ile yüz" etkinliğinin organizatörlerinden Yusuf Usfur, 2007 yılından bu yana İsrail ablukası altındaki Gazzeli çocukları tebessüm ettirebilmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Gazze'de insanların tek nefes alabildikleri yerin deniz olduğuna dikkati çeken Usfur, yabancı ülkelerden ve Filistin'den aktivistlerin denizde böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiğini kaydetti.

Etkinliğin uluslararası olduğuna dikkati çeken Usfur, Silvan ve Kudüs'ten Yafa'ya gelen Filistinlilerin Gazzeli çocuklarla aynı anda denize girdiğini ifade etti.

Etkinlikle insani bir mesaj vermek istediklerini belirten Usfur, yakın zamanda Gazze'deki ablukanın sona ermesi temennisinde bulundu.

İngiltere

Gazze'de her yıl düzenlenen yüzme festivaliyle aynı gün tüm dünyada gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yaklaşık 40 yüzücü, İngiltere'nin Brighton kentindeki West Pier'de bir araya geldi.

Denizin Gazzeliler için tek sosyalleşme ve eğlence aracı olduğuna dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte konuşan Russel Johns, özellikle Gazzeli çocuklarla dayanışma için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Jonhs, "Biliyoruz ki sahiller Gazzelilerin günlük hayattan ve sık sık yaşanan saldırılardan uzaklaşabildikleri tek yer" diye konuştu.

"Gazze dünyanın en büyük açık hava hapishanesi"

"Gazze ile yüz" etkinliğine katılan 79 yaşındaki Ann Hallam ise Gazze'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olduğuna dikkati çekerek, "İnsan hakları, sağlık hakları ve varlıkları görmezden geliniyor" dedi.

Ablukanın kaldırılması gerektiğini dile getiren Hallam, "Filistin halkı bize sabırlı olma konusunda ilham veriyor. Onlardan çok fazla güç alıyoruz, umarım onlar da bizden alır" ifadesini kullandı.

Brighton dışında İngiltere'nin Hastings, Worthing, Eastbourne kentleri ile Kuzey İrlanda'nın Killyleagh kentinde de Gazze ile dayanışma için yüzme etkinliği düzenlendi.