Uluslararası Gençlik Günü’nde Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

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13/08/2023

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Uluslararası Gençlik Günü’nde Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER), Uluslararası Gençlik Günü vesilesiyle yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

HASDER’den yapılan açıklamada, yuvarlak masa toplantısının aynı zamanda 14. Lefkoşa Gençlik Günlerinin son etkinliği olduğu da kaydedildi.

Uluslararası Gençlik Günü’nü daha görünür kılmak amacıyla düzenlenen Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamındaki yuvarlak masa toplantısında  farklı örgütlerden temsilciler bildiri sundu.

“Sürdürülebilir Bir Dünyada Gençler İçin Yeşil Beceriler” teması ile düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısında bildiri sunan örgütler şunlar:

“Anonim Gençlik örgütünden  Ömer Karadayı, Bağımsızlık Yolu partisinden Özgür Garipsazcı, Baraka Kültür Merkezi’nden Alaşya Şansal Rahvancıoğlu, Demokrat Parti’den Can Özen, Dikmen Gençlik Merkezi’nden Niyazi Tuğaç, Lefkoşa Folklor Derneği’nden Manolya Havalı, Hasder Gençlik Kulübü’nden Gizem Kambillili ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nden Suat Bağseven”

Toplantı sonunda HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanları Seden Beyit ve Hasan Ciyaslıoğlu katılımcılara belge sundu.

13/08/2023 11:49
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TAGS: Uluslararası, Gençlik, Günü, hasder
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