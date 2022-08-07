Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a Teşekkür

Ülkemizde ilki gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Uluslararası Halk Dansları Festivali için Kıbrıs’ta bulunan Türkiye, Meksika, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan halk dansları ekiplerinin temsilcileri Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni ziyaret etti.

29 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalin sponsorlarından olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi‘ne nezaket ziyaretinde bulunan halk dansları ekipleri, sağlanan katkılardan dolayı da Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter‘e ayrıca teşekkür etti.

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07/08/2022 20:02