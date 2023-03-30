Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü organizasyonuna katılım çağrısı

Kuir Kıbrıs Derneği, "Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü" etkinlikleri düzenlemek için kurulacak organizasyon komitesine katılım çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu hatırlatmak için organize edilecek etkinlik 17 Mayıs'da yapılacak.

Eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkarıldığı gün olan 17 Mayıs 1990’dan itibaren, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü olarak kutlanmakta.

Özellikle pandemi sonrası bazı kesimler tarafından LGBTİ+’ların kamusal alanda açıkça hedef alındığı, bu “nefret” söylemlerinin LGBTİ+’ların ayrımcılığa maruz kalması ve şiddetin merkezi haline gelmesine neden olduğu kaydedildi.

Komitede yer almak isteğini bildirmek için [email protected] adresi veya +90 542 858 58 47 numarası tahsis edildi.

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30/03/2023 13:28