Uluslararası Inner Wheel Alasia 222. Bölge ''HPV Aşı'' projesi gerçekleştirildi

Uluslararası Inner Wheel Alasia 222. Bölge projesi olan HPV Aşısı için Güzelyurt Şehit Turgut Orta Okulu'nda, 56 kız öğrenciye HPV aşısı yapıldığı belirtildi. Söz konusu proje, Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İnner Wheel kulüpleri işbirliği içinde gerçekleşti.

Girne Inner Wheel Kulübü'nden yapılan açıklama ise şöyle;

''Bugün Uluslararası Inner Wheel Alasia 222 Bölge projesi olan HPV AŞISI için Güzelyurt Şht Turgut Orta okulunda projemizi gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve İnner Wheel kulüpleri işbirliği içinde gerçekleşen projemizde 56 kız öğrenciye HPV AŞISI yapılarak FARKINDALIK yarattık.Girne Inner Wheel kulübü olarak 27 kız öğrencinin aşısı için katkı koyarak Alasia 222 Bölgemizin yanındaydık. Bu etkinliğimizi Dünya Sağlık Gününde gerçekleştirmeniz de bir ayrıcalık olmuştur''

Bu habere tepkiniz:



07/04/2023 18:17