Uluslararası “İnşaat Mühendisliği’nde Gelişmeler” Kongresi DAÜ’de başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 15’inci Uluslararası İnşaat Mühendisliği’nde Gelişmeler Kongresi – International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2023) başladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, saat 10.00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Büyük Salon’da düzenlenen açılış töreni ile başlayan kongreye Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Avustralya ve Uzakdoğu ülkelerinden bilim insanlarının katılırken, DAÜ 1993 yılından beri dördüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Kongrenin temaları arasında Yapı Malzemeleri, İnşaat Yönetimi, Geoteknik, Hidrolik, Yapı Tasarımı, Ulaşım ve İnşaat Mühendisliği Eğitimi yer alıyor.

ACE 2023’ün açılış töreninde konuşan DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Umut Türker, ACE 2023’ün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – İnşaat Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – İnşaat Mühendisleri Odası’nın da destekleriyle; partner üniversiteler Boğaziçi Üniversitesi, DAÜ, ODTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlendiğini aktardı ve kongrenin içeriğiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eriş Uygar, bölümün kuruluşu ve tarihi ile ilgili bilgi verdi. DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün halihazırda sahip olduğu prestijli ABET akreditasyonunun Eylül 2029’a kadar uzatıldığını açıklayan Uygar, bölümün topluma hizmet çalışmaları hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı ve DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu Gürkan Yağcıoğlu, İnşaat Mühendisliği mesleğinin yaşamın her alanına temas eden evrensel bir meslek olduğunu kaydetti.

DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, kongre kapsamında halka açık deprem paneli düzenleneceğini ve bu panelin toplum açısından hem eğitici hem de depreme karşı farkındalığı arttırıcı bir etkinlik olacağını kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, ACE 2023’ün 1993 yılından bugüne gelişerek inşaat mühendisliği alanında küresel ölçekte en önemli konferanslar arasında yer aldığını ve DAÜ’nün bu uluslararası kongreye ev sahipliği yapmasından dolayı gururlu olduğunu aktardı. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan son depremin bilimsel uygulamaların ve ölçümlerin önemini gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, felaketleri önlemek için önlemlerin zamanında alınması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, kongreden çıkacak sonuçların; genel toplum, politikacılar, bilim insanları, mühendisler ve araştırmacılar nezdinde gelecekte gerekli önlemlerin uygulamalı çözümlerle alınmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından, saat 11.15’te, Büyük Salon’da, kongrenin ana konuşmacılarından İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Fahjan “Deprem Mühendisliği” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Kongrenin birinci günü, öğleden sonra yapılan teknik oturumların ardından sona erdi.

-8 Eylül’de Halka Açık Deprem Paneli Düzenlenecek

Konferansın son günü olan 8 Eylül Cuma saat 13.30’da, Büyük Salon’da, depremle ilgili, halka açık panel düzenlenecek. Bu panelde Kahramanmaraş depremi, Kıbrıs adasının deprem riski ve KKTC’deki yapıların depreme karşı dayanıklılığı üzerine gerçekleştirilen araştırmalarla ilgili Türkçe sunumlar yer alacak.

Panele Türkiye’den katılan Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Yasin Fahjan ile Doç. Dr. Zehra Çağnan ve ayrıca DAÜ İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Deprem Mühendisliği Uzmanı Prof. Dr. Serhan Şensoy katkı koyacak.