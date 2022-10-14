Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi açılıyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde 2014 – 2019 yıllarında beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin toplu sergisi açılıyor.

Kültür Dairesi himayelerinde Girne Belediyesi’nin katkılarıyla, Etkileşimli Drama Derneği’nin iş birliğinde, Kültür Dairesi Girne Halk Kütüphanesi’nde beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na, KKTC ile birlikte 26 farklı ülkeden toplam 72 sanatçı katıldı.

Küratörlüğünü İpek Denizli’nin, koordinatörlüğünü Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin yaptığı sanat buluşmasının sergisi 18 Ekim 2022 Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde 18.30’da açılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sergide, 2014-2019 yılları arasında 5 kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların, Girne Halk Kütüphanesi’nde çalışarak tamamladıkları resim ve seramik eserleri arasından yapılan geniş bir seçki yer alacak. Farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelen sanatçıların, ülkemiz sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkân sağlayan sanat buluşmasına, farklı yıllarda onur konuğu olarak katılan ülkemizin duayen sanatçılarından Nilgün Güney, İnci Kansu, Emel Samioğlu ve İsmet Tatar’ın eserleri de yer alacak.

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14/10/2022 15:34