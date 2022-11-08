Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi” Girne Trafo Sanat Merkezi’nde açıldı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde 2014–2019 yıllarında beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin toplu sergisi, Lefkoşa’dan sonra Girne’de de sanatseverlerle buluştu.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamaya göre Kültür Dairesinin, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla ve Etkileşimli Drama Derneği’nin iş birliğinde beş yıl boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde hayata geçirdiği Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın toplu sergisi, dün akşam Girne Trafo Sanat Merkezi’nde açıldı.

Açıklamaya göre, serginin açılış konuşmalarını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yaptı. Ayrıca sergide, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin onur konukları Nilgün Güney, İsmet Tatar ve İnci Kansu da birer konuşma yaptılar.

Serginin küratörlüğünü İpek Denizli, koordinatörlüğünü ise Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale üstlendi.

Sergide, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların, resim ve seramik eserleri arasından yapılan geniş bir seçki yer alıyor.

Sergi, 17 Kasım Perşembe gününe kadar izlenebilecek.

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08/11/2022 12:25