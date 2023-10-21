Uluslararası kahve devinden skandal hamle! Filistin'e destek verdi diye dava açtı

Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor.

ads ads ads ads
21/10/2023

ads
Uluslararası kahve devinden skandal hamle! Filistin'e destek verdi diye dava açtı

    ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımında bulunduğu gerekçesiyle 'Starbucks Workers United' adlı sendikaya dava açacağını açıkladı. ABD medyasındaki haberlere göre, Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir" ifadelerini kullandı.

21/10/2023 09:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Starbucks, Filistin, sendika, dava,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.