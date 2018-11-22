Uluslararası Kıbrıs Türk Dillirgalılar Derneği kuruldu

Bir süredir kuruluş çalışmaları yapılan Uluslararası Kıbrıs Türk Dillirgalılar Derneğinin oluşumu bugün resmen duyuruldu.

Uluslararası Kıbrıs Türk Dillirgalılar Derneği kuruluşunu bugün resmen ilan etti.

Derneğin kurucuları arasında yer alan işinsanı Aziz Kent bugün Lefkoşa Kumarcılar Hanında basın toplantısı düzenleyerek dernek ile ilgili bilgiler aktardı.

Basın toplantısına kendilerini Dillirgalı olarak niteleyen bazı vatandaşlar da katıldı.

Basın toplantısında konuşan Aziz Kent Uluslararası Kıbrıs Türk Dillirgalılar Derneğini kurmakta geç kaldıklarını ifade ederek, Derneğin siyasi bir oluşum olmadığının altını çizdi.

Aziz Kent, amaçlarının ortada bir şekilde bir mağduriyet varsa, herkesin bu mağduriyetinin giderilmesi için çaba harcamak olduğunu kaydetti.

1974’ten sonra GüneyKıbrıs topraklarında kalan ve Dillirga bölgesi olarak anılan yerleşim birimlerinde doğan, büyüyen ve şimdi ülkede olmasa da herkes ve onların çocukları Uluslararası Kıbrıs Türk Dillirgalılar Derneğinin doğal üyesi sayılıyor. Kaynak: BRT