Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Dünyanın En Sürdürülebilir 111’inci Kampüsü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), akademik yerleşkelerin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric World University Rankings’in açıkladığı sıralamada Dünyanın 111’inci, Avrupa’nın ise 46. en sürdürülebilir kampüsü oldu. Değerlendirmeye katıldığı 4 yıl boyunca hızlı yükselişine devam eden UKÜ, geçen yıl Güney Kıbrıs’taki 3 üniversiteyi geride bırakarak 1’inci sıraya yükselirken, bu yıl ise Kıbrıs’tan dünya sıralamasına giren tek üniversite olma unvanını eline geçirdi.

“Sürdürülebilirlik çalışmalarımız ile toplumumuza örnek olmaya devam edeceğiz”

UKÜ’de yapılan sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve UI GreenMetric World University Rankings’in sıralamasını değerlendiren UKÜ Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kampüs Ofisi sorumlusu Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu, her geçen yıl artarak devam eden projeler ve akademik çalışmalar ile, UKÜ Kampüsü’nün sürdürülebilirlik alanında Kıbrıs adasının gurur duyacağı bir noktaya geldiğine dikkat çekti. Ciddi bir politika ve aksiyon planı çerçevesinde hem öğrencilerin hem de personelin katkılarıyla yürütülen birçok özel projenin, 2009 yılında belirledikleri vizyon çerçevesinde devam ettiğine vurgu yapan Abbasoğlu; “Hedefimiz, kaliteli bir eğitim kurumu olmamızın yanı sıra toplumumuza sürdürülebilirlik konusunda örnek olmaktır” dedi.

UI GreenMetric World University Rankings özellinde bulunan 6 farklı başlıkta, bölgemizde emsali olmayan projeleri hayata geçirdiklerine vurgu yapan Abbasoğlu, daha önce gelişme sağlanan enerji, su yönetimi, ulaşım başlıklarındaki seviyeyi yukarıya çekmenin yanısıra, bu yıl eğtim ve araştırma başta olmak üzere atık yönetimi ve altyapı alanlarında da alınan puanları artırmayı başardıklarını belirtti.

GreenMetric değerlendirmesinde alınan başarılı sonuçların önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna vurgu yapan Abbasoğlu, “Biz bu vizyonu belirlerken hedefimiz herhangi bir değerlendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek değildi, ancak gelinen noktada uluslararası ve saygın bir kuruluşun bizleri değerlendirmesi ve bu değerlendirme neticesinde sürdürülebilirlik dalında Kıbrıs adasının ve bölgenin en iyi kampüslerinden birisi olduğumuzun teyid edilmesi mutluluk vericidir. Ayrıca bu değerlendirme, attığımız adımların doğruluğunu teyit etmekte ve bundan sonra atacağımız adımlar için inancımızı artırmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Abbasoğlu sözlerinin sonunda, gerek Avrupa Birliğinin 2021 yılında yayınladığı Yeşil Mutabakat raporu çerçevesinde 2050 yılında karbon nötr kıta olma hedefinin gerekse Birleşmiş Milletlerin gelecek planlamasında yayınladığı 17 ana başlığın “sürdürülebilirlik” felsefesi üzerine kurgulandığına işaret ederek, UKÜ’nün yerel, uluslararası paydaşları ve hem UKÜ ailesi hem de toplumun farklı kesimlerinin katılımı ile yürüttüğü bu sürecin toplumsal bilinçlenme açısından da önem arz ettiğini belirterek, katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

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24/12/2021 15:04