Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Master Plan Çalışması ile Dünyanın En İyileri Arasında…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin 2017 yılından bugüne, mühendislik, şehir planlama ve mimari alanlarında faaliyet gösteren, dünyanın en önemli yapılarını inşa eden ARUP şirketi ile devam ettirdiği master plan çalışması bir kez daha gururlandırdı. Üniversite 2020 yılında “Architecture, Construction and Design Awards 2020” yarışmasında, Urban Design (Built) kategorisinde dünya birinciliği elde etmiş, kuvvetli akademik programının yanı sıra güçlü bir kampüs üniversitesi olduğunu da kanıtlamıştı.

Bu yıl ise, dünyanın öne çıkan farklı sektördeki yatırımlarını geniş kapsamlı değerlendirmeye tabi tutan MIPIM tarafından düzenlenen “MIPIM 2021” ödüllerinin “En iyi kültürel ve spor altyapı” kategorisinde dünya çapında pek çok proje arasında en iyi 4 projeden biri olmaya hak kazandı. 1991 yılından beri dünyanın görkemli yapılarını ödüllendiren MIPIM’in en iyiler listesinde Kuzey Kıbrıs’ın ilk kez yer alması, ülkemiz adına hem mimari hem de eğitim alanlarında gurur verici bir tablo yarattı.

8 Eylül’de Cannes'daki Palais des Festivals Büyük Oditoryumu'nda MIPIM Ödülleri töreninde açıklanacak olan kazananlar, MIPIM delegeleri ve jürisi tarafından oylanarak 50/50 oy esasına göre seçilecek.

www.mipimawards.com/mipimawards2021/en/page/shortlist

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31/08/2021 08:44