Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet Diyalogları Paneli Düzenlendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla önemli bir akademik etkinliğe ev sahipliği yaptı. Üniversitenin Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi (UKAMER) ile Eğitim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "Cinsiyet Faktörü" konulu panel, farklı disiplinlerden kadın akademisyenleri bir araya getirerek toplumsal cinsiyet konusunda çok yönlü bir tartışma platformu sundu.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, 8 Mart'ın sadece bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda kadın haklarına dikkat çekmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve kadınların her alanda hak ettikleri temsiliyet düzeyine ulaşmalarını desteklemek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

Nadiri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak bilim, sanat, ekonomi ve hayatın her alanında kadınların güçlü varlığını desteklediklerini ve eşitlikçi, kapsayıcı bir toplum inşası için kurumsal sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

UKAMER Başkanı Doç. Dr. Mihrican Aylanç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, dokuz farklı disiplinden gelen 1 kadın akademisyenler kendi alanlarındaki cinsiyet faktörünü değerlendirdiler.

Prof. Dr. Dilek Latif, Prof. Dr. Hale Özgit, Prof. Dr. Fatoş Silman, Prof. Dr. Şölen Külahçı, Prof. Dr. Hatice Sütçü, Prof. Dr. Rana Kıdak, Prof. Dr. Ahsen Işık Özgüven, Doç. Dr. Devrim Yücel Besim ve Doç. Dr. Eliz Volkan, eğitim, sağlık, hukuk, siyasal bilimler, tarım, mimarlık, mühendislik, turizm ve psikoloji alanlarında cinsiyet faktörünün etkilerini analiz ettiler.

Akademisyenler, sunumlarında kadınların toplumsal ve bireysel statüsünün eşit cinsiyet konumuna yükseltilebilmesi için kendi araştırma sahalarına yönelik çözüm önerileri getirdiler. Panelde, kadınların toplumsal yaşamdaki başarısının önünün açılabilmesi için eşitlikçi eğitim ortamları oluşturmanın, sosyal, politik ve yasal düzenlemeler yapmanın önemine de değinildi. Ayrıca, rol modeller yaratarak kadın dayanışmasının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.