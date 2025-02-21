Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Robotikte Büyük Başarı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencileri, İzmir'de düzenlenen Fibonacci Robot Olimpiyatları Ege Bölge Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. 100’den fazla ekibin 26 farklı kategoride yarıştığı organizasyonda, UKÜ Mühendislik Fakültesi'nden iki ekip kendi kategorilerinde birincilik kazanarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Kemal Ambar’ın akademik danışmanlığında hazırlanan projeler, UKÜ’nün mühendislik ve robotik alanındaki gücünü ortaya koyarken, öğrencilerin yenilikçi bakış açısıyla geliştirdiği çözümler yarışmada büyük ilgi gördü.

Umut Sevinç, Furkan Uzun, Alper Yüksel "Cyprus Thunderstorms" ekibi Çizgi İzleyen Robot kategorisinde geliştirdikleri hassas hareket kabiliyeti ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkan robotlarıyla birincilik elde etti. Jüri üyeleri, ekibin mühendislik yaklaşımını ve teknik detaylara gösterdiği özeni takdir etti.

Mert Yorulmaz, Mert Aktan Çeliker, Melih Yurt "Cyprus Hawks" ekibi ise Labirent Çözen Robot kategorisinde karmaşık labirentleri başarıyla analiz edip kısa sürede çözebilen robotlarıyla birinciliğe ulaştı. Ekibin geliştirdiği algoritma ve mekanik tasarım, yarışmada rakiplerinden ayrışmasını sağladı.

Bu başarı, UKÜ öğrencilerinin mühendislik ve robotik alanındaki yetkinliklerini ortaya koyarken, ekipler şimdi Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarını sürdürüyor.