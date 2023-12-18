“Uluslararası Kış Fitness Şampiyonası”nda çocuk fitnessçilerden 4 şampiyonluk

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18/12/2023

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“Uluslararası Kış Fitness Şampiyonası”nda çocuk fitnessçilerden 4 şampiyonluk


Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Çocuk Fitness Milli Takım Sporcuları, “Uluslararası Kış Fitness Şampiyonası”ndan 4 şampiyonlukla dönüyor.

14-17  Aralık tarihleri arasında Zagrep’te  düzenlenen şampiyonaya 26 ülkeden 920 yarışmacı katıldı.

KKTC Milli sporcularının elde ettikleri dereceler şöyle:

“Su Öz/14  yaş Miss Fitness Solo-Şampiyon, Hazal Akçabey/12 yaş Fitness-dans Solo-Şampiyon, Şengül Karataç/13 yaş Fit-kids Solo-Şampiyon, Arif Tuğcan Kondoz-Paula Kopiic Fit-kids Duo Senior Şampiyon, Dide Durmazer/14 yaş Hip-hop Solo İkincilik, Elvin Çavuşoğlu/12 yaş Bellydance Solo İkincilik, Nazemin Dayı/13 yaş Contemporary Solo Yedincilik, KKTC Nev Fitness Jazz Fitness Grup Üçüncülük. KKTC Nev Fitness Hip-hop Grup İkincilik.”

Şampiyonada KKTC’den uluslararası hakemi Neval Çelebioğlu Akgürgen de görev aldı.

18/12/2023 15:44
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TAGS: Uluslararası Kış Fitness Şampiyonası, çocuk fitnessçi
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