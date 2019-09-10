Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor

Bu yıl 1.’si gerçekleşecek olan SİNEVİZYON Uluslararası Kısa Film Festivali 11 Eylül’de yapılacak.

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden (SİNEVİZYON) yapılan açıklamaya göre, festivalin amacı uluslararası yönetmenlerin kendi hikaye anlatma biçimini keşfetmek ve bu hedeften yola çıkarak ülkemizdeki sinema severlere farklı kültür ve dillerin yol haritasını ortaya koymak.

Dünyanın farklı ülkelerinden getirilecek olan, genç yönetmenlerin ilk filmleri ve birçok uluslararası festivalde kendini kanıtlamış filmler Çarşamba akşamı saat 17:00 – 21:00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin kendine ait bir film festivali olması ve sinemanın gelişmesi aynı zamanda da film festivalleri kültürünü geliştirmek için bu yıl ilkini organize ettiği kısa film gecesine girişler ücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.